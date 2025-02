Eesti kurlingutähed Kaldvee ja Lill võistlevad kodusel MK-etapil

„Tallinna turniirid on alati väga hästi korraldatud ning meie jää on tipptasemel, mis meelitab siia võistlema maailma tippmängijad. Minu ja Marie jaoks on oluline, et kohal on maailma tippmängijad, kes on ka meie konkurendid tulevasel MMil,“ ütles Lill pressiteate vahendusel.