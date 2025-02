Oliver Solberg tunnetab suurt ebaõiglust: miskipärast karistatakse ainult mind

„Muidugi polnud see just kõige targem käitumine, aga vähemalt oli mul lõbus ja sain palju head reklaami. Seal kurvis oli umbes sadakond inimest kaameratega ja tundsin, et pean neid lõbustama,“ rääkis Solberg enne Rootsi talverallit.

Sealjuures polnud Solberg ainus publikule pulli teinud rallisõitja, aga teised mehed jäid kohtunike meelest lubatu piiridesse. Ning see on asi, mis Solbergile pähe ei mahu.

„Ootasin küll, et saan trahvi või midagi, aga ainult minu karistamine oli muidugi päris ebaõiglane. Miskipärast on alati nii olnud, et ainult mind karistatakse,“ tunneb Solberg, et oma perekonnanime pärast kasutatakse teda näidispoomiseks.