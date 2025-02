BLOGI | „Pole katastroof, pole ka midagi head.“ Eesti lõpetas laskesuusa MM-i segateate teise kümne keskosas

Ermits on eelmistel hooaegadel olnud hädas kõrgmäestikus toimuvate võistlustega, ent sel korral lootis ta, et seis on parem. „Raske on eelmise aastaga võrrelda, sest mu enda oskus on kõrguse peal teine ja loodetavasti pean terve MM-i vastu,“ selgitas laskesuusataja.

Külm oli mures, Siimer väga rahul

„Selline tunne, et oled põlvini maa sees kinni ja tuhat kilo hoiab tagasi. Täiesti uskumatu, kui raske see rada täna oli. Nii kui vahetuse ära annad, siis tiirus on veeloik ja määrdemeeste töö käega pühitud. Rada oli nii pehme, et suusad jäid lume alla kinni. Võitled sellega, et mitte kukkuda ja edasi astuda,“ lausus Külm, kes lootis, et järgmistel päevadel on olud talle veidi soodsamad.