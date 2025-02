Võru Barrus asus Jekabpilsi vastu Cronimet liiga veerandfinaalseeriat juhtima

„Meeskonnale on mul selge sõnum – võtame üks mäng korraga ja üks seeria korraga. Ma ei taha, et keegi mõtleks, et mis siis saab, kui me siit edasi saame. Keskendume 100% Jekabpilsile. Usun, et me võime olla mõõdukalt enesekindlat selle hooaja põhjal. Kaks korda oleme neid võitnud ja korra tappa saanud ja ka tabelis jäime neist ettepoole. Kõik teavad, et Jekabpils on üsna vastik meeskond ja nende puhul on ka palju teadmatust, sest oleneb, kas nad tulevad Eduards Stiegelisega, kes on olnud nende rünnakuliider. Viimasel ajal on nad ilma temata rohkem hädas olnud. See on aga teadmata, kas ta on nüüd olemas või ei. Meil on meeskonnas piisavalt kvaliteeti ja kui teeme enda kohta hea mängu, siis usun, et on võimalik siit edasi minna,“ lisas juhendaja.