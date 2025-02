Mis saab Super Bowli kaotanud klubi väärtusetust nännist? See saadetakse raskustes riikidesse, nagu Ukraina, Mongoolia ja Eesti

Ameerika jalgpalliliiga NFL valmistab iga Super Bowli eel tuhandeid ühikuid ühe ja teise meeskonna võidule pühendatud nänni nagu särgid, mütsid, pusad, rätikud ja nii edasi. Kuna seekordse finaali võitis Philadelphia Eagles, siis nende nänn paisati lõpuvile järel müüki. Samal ajal Kansas City Chiefsi meistritiitlit tähistavad asjad jäid lattu ning NFL-i teeb kõik, et sealsed inimesed seda kaupa ei näeks.

Loomulikult uurisid mitmed USA meediaväljaanded, et mis sellisest kaubast saab. Vastusena toodi välja, et see läheb sellistesse riikidesse nagu Ukraina, Mongoolia, Gruusia, Läti ja... Eesti. „Rahvusvaheliselt on väga palju inimesi, kellel on puudu põhivajadustest nagu riietusest. Sellistesse kogukondadesse toodete ja kaupade viimasel ollakse alati väga tänulikud,“ lausus heategevusettevõtte Good360 tegevjuht Cinira Baldi Nexstarile.

„See, et meil on USA-s võrgustik, mis saab tagasi anda teistele kogukondadele, on minu arvates üks võimsamaid asju, mida me oma riigis inimestena teha saame,“ lisas Baldi.

Samad sihtriigid tõi näitena välja ka NFL-i tarbekaupade eest vastutav juht Joe Ruggiero, kelle sõnul kaotanud tiimi võidunänni ameeriklased ei tohi näha. Artiklitest ega heategevusorganisatsiooni kodulehelt muidugi ei selgu, miks ameeriklased näevad just Eestit ühe sellise raskustes oleva ja abi vajava kohana.

NFL-i jaoks arusaadavalt on play-off nännimüügi kuldaeg ja asi tipneb finaaliga. „Super Bowli pidude ajal tahavad inimesed kanda midagi uut ja värsket. Meie särgimüük on eriti suur just Super Bowli ajal,“ selgitas ta.

Loomulikult toodetakse valmis mõlema meeskonna Super Bowli võitu tähistavad riietusesemed, rätikud ja kõik muu. Ent võita saab vaid üks klubi ning ülejäänud kraam on ameeriklastele kasutu. Ruggerio sõnul saadetakse igal aastal mujale maailma laiali tuhandeid ühikuid asju, nende seas on 1500 riietuseset ning 500 mütsi.