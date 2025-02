Soome suusataja süüdistab Keidy Kaasikut ebasportlikus manöövris: ta hüppas mu suuskadele!

Jutt käib Itaalias Pragelatos toimunud sprindivõistlusest, kus Ray kuulus Kaasikuga ühte poolfinaali. Umbes 200 meetrit enne finišijoont vahetas Kaasiku Ray ees rada, kuid seda niivõrd õnnetult, et rikkus Soome konkurendi võistluse.

Ray kukkumise järel lõpetas Kaasiku poolfinaalis teisena, mis kindlustas talle vähemalt esialgu koha finaalis, kuid... Peagi saabus žürii otsus, et Kaasiku langetatakse ebasportliku manöövri tõttu oma poolfinaalis viimaseks ehk kuuendaks. Ray võistlus oli aga vaatamata sellele rikutud.

Rayle valmistas tuska ka see, et Kaasiku ei tulnud talt „äparduse“ järel isegi mitte vabandust paluma. „Tema treener helistas mu isale, kuid Kaasiku ise ei öelnud mulle midagi. See oli kummaline,“ sõnas ta.