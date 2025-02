17-aastane Eesti mäesuusataja lõi olümpiafestivalil üle Tormis Laine ajaloolise tulemuse

17-aastane mäesuusataja Hanna Gret Teder sai suurslaalomis 15. koha. See on Eesti mäesuusatajate läbi aegade parim tulemus olümpiafestivalidelt, sest viimati sai toona 16-aastane Tormis Laine 2017. aastal Erzurumi olümpiafestivali suurslaalomis 18. koha.

Hanna Greti kaksikõde Mai Brit on lumelauakrossisõitja ning püüab praegu Milano Cortina olümpiapiletit. Ka Hanna Greti jaoks on olümpia suur unistus, seda enam, et mõlemad olid stardis noorte olümpiamängudel eelmisel aastal Gangwonis. „See on võimalus esindada oma riiki maailma suurimal spordivõistlusel. Täiskasvanute olümpiamängud oleks minu jaoks väga suur asi, kuhu jõuda, aga selleks peab väga palju tööd tegema. See pole lihtne, aga tuleb oma eesmärkide nimel tööd teha, pühenduda ja uskuda,“ rääkis Hanna Gret.