Aleksandr Bolšunov jahib Itaalias Venemaa lipu all prisket auhinnasummat

See aga ei sega Bolšunovil neljapäeval Itaalias 30 km pikkusel maratonil starti tulemast. Põhjus seisneb selles, et kõnealune võistlus ei kuulu FIS-i egiidi alla, mistap venelastele ja valgevenelastele kehtestatud sanktsioonid seal ei kehti. Lisaks sellele, et Bolšunov lubatakse Itaalias starti, saab ta kõrget kohta jahtima asuda Venemaa lipu all.

„See on kaine mõistuse ja spordi võit,“ ei varjanud kahekordne laskesuusatamise olümpiavõitja Dmitri Vassiljev uudisest teadasaamise järel heameelt. „See on suurepärane uudis, mis näitab, et Euroopas on veel ratsionaalseid jõude. Erinevalt Norrast elavad Itaalias mõistvad ja terve mõistusega inimesed. Siin riigis on sport tähtsam kui poliitika.“