Tormis Laine on MM-i eel võidelnud gripi ja seljamurega, kuid slaalomiks saab ta paljude konkurentide ees eelise

24-aastane Laine on käimasoleval hooajal teinud karjääris selge sammu edasi. Juba varasematel aastatel rääkis Laine eesmärgist jõuda MK-sarjas punktikohtadele. Nüüdseks on see ka teoks saanud. Praeguseks on ta nii slaalomis kui ka suurslaalomis mahtunud neljal korral 30 parema sekka. Parimaks tulemuseks on Val d’Isère’i suurslaalomi 14. koht.