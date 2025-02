AMETLIK | Tartu maraton toimub Alutagusel

„Osati on rõõm, et lumi Alutagusel on hästi säilinud ja Tartu maraton saab toimuda ning osati on muidugi ka kahju, et me ei saa kasutada enda tavapäraseid radu ja distantse, mida suusatajad väga ootavad ja armastavad,“ kommenteerib peakorraldaja Indrek Kelk.