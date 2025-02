Uue toetaja saanud Pärnu võrkpalliklubi loodab hooaja lõpetada kolme karikaga

„See saab olema keeruline, sest favoriit on endiselt Tartu Bigbank ja nad on hetkel ka rohkem näljased,“ märkis klubi juhatuse liige Jaanus Nõmmsalu ja lisas, et tema arvates kõige suurem murekoht Eesti võrkpallis on meeskondade arv. Kui neid juurde tuleks, siis paraneks olukord.