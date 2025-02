Norra avalikustas laskesuusatamise MMi segateatesõidu koondise

Thingnes Bø rääkis Norra meediale, et tal on olnud „segane jaanuar“, kuid oma vormi hindab ta heaks.

Lægreid on oma vormi suhtes mõnevõrra ebakindlam.

„Olen vormi pärast põnevil. Kui ei ole paar nädalat võistelnud, on alati veidi ebakindlust. Nii et homme on tõeline peaproov,“ ütles ta.