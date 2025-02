Rahva lemmik MMA-võitleja naaseb Raju areenile

Tõnu Tõniste poeg Kristjan Tõniste (31) on viimasest matšist BRAVE CF-is naasnud oluliselt tugevamana. Julge, kuid kalkuleeritud võitlusstiiliga Tõniste on varasemalt särava esituse teinud ka IMMAFi maailmameistrivõistlustel, kust naasis hõbemedaliga – see on eestlaste seni kõige parem tulemus amatöörvõistlustelt.

Nüüd on tal aeg taas RAJU puuris oma oskusi näidata. Tõniste ise võtab saabuva kokku lühidalt: „Ma armastan väljakutseid ja olen valmis vastu võtma kõik vastased, kelle RAJU mulle ette paneb.“

Lucas Reyre (2-2) soovib Eestis taastada oma võitude seeria. Kuigi Reyre on tugeva maasvõitluse ja löögitehnikaga võitleja, seisab ta Tartus silmitsi tõsise väljakutsega – vaja on seista vastu Tõniste oskuslikule maasvõitlusele ning purustada eestlase enesekindlus tema enda kodupubliku ees. See on Reyre’i esimene RAJU-kogemus, kuid ta on valmis.

Evecon RAJU tegevjuht ja peakorraldaja Ott Tõnissaar ootas Tõnistet tagasi Eestisse: „Tõniste on parim näide spordimehe vaimust – peale BRAVE FC matšis vastase domineerimist püstivõitluses, läks ta sihilikult maasvõitlusesse, mis oli kohaliku võitleja (Brasiilia jiu-jitsu must vöö) kõige tugevam oskus. Ta oleks võinud vabalt selle matši löögivahetustes lõpetada, aga tal oli soov panna end proovile ja näha kui kõva võitleja ta vastane siis ikkagi on. Ja Tõniste domineeris ka seal! Reyre võttis vastu väga tugeva väljakutse, mis on lugupidamist väärt, aga tema tööpäev saab olema väga raske,“ märkis Tõnissaar.

03 Fight Team’i arvete klaarimine

Ville Mankineni ja Claudeci Brito matšis ootab lahendamist isiklik auasi, sest RAJU 16 sündmusel alistas Brito Mankineni tiimikaaslase Edward Wallsi, kasutades oma domineerivat maadlust ning otsides pidevalt võimalusi Wallsi alistusvõttesse püüdmiseks. Nüüd astub puuri Mankinen, kes on valmis tõestama, et ta suudab brasiillase peatada. Matšiga selgub, kas Soome võistkond 03 Fight Team saab järjekordse kibeda kaotuse või tuleb sel korral brasiillasel mõru maitsega koju lennata.