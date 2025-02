Ronaldo koduklubi lükkas inglaste avaldatud võltsuudise ümber

Kolumbia jalgpallur Duran vahetas jaanuari lõpus Inglismaa kõrgliigaklubi Aston Villa Saudi Araabia liiga vastu, kui liitus Al-Nassriga.

Inglismaa ajaleht The Sun kirjutas Durani ülemineku järel, et 21-aastane jalgpallur on teinud huvitava valiku, sest ta ei koli Saudi Araabiasse, vaid hakkab elama hoopis naaberriigis Bahreinis. Duran pidi väidetavalt oma meeskonna mängudele ja treeningutele sõitma Bahreinist lennukiga. 450 km pikkune lennureis kestaks mõlemal suunal umbes ühe tunni.

Veel kirjutas The Sun, et kolumbialane otsustas Saudi Araabias elamisest loobuda, sest seal on liiga ranged seadused. Kuna Duran on vabaabielus, ei lubata tal rikkas naftariigis oma sõbratariga koos elada.

Ka Ronaldo ei ole oma elukaaslasega abielus, kuid The Suni teatel pigistavad saudid portugallase suhtes silma kinni, sest ta on nii tohutu superstaar.

Al-Nassri klubi lükkas The Suni avaldatud informatsiooni ümber, nimetades seda „vastikuks võltsuudiseks“.

„Me kõik oleme kuulnud millestki, mida nimetatakse „võltsuudisteks“, kuid see on ikkagi uskumatult vastik võltsuudis! Jhon [Duran] armastab Riyadhi ning tema maja on klubi ja staadioni lähedal. Ta on meie perekonna uus liige,“ teatas Al-Nassri.

Duran tegi reedel uue klubi eest unelmate debüüdi, kui lõi Al-Fayhaga mängus kohe ka värava, aidates Al-Nassri 3:0 võidule.

Aston Villa teenis Durani müügiga umbes 75 miljonit eurot.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada