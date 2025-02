Eesti Spordi Kuulsuste Hall sai uued väärikad liikmed

„Eesti Spordi Kuulsuste Halli uute liikmete lisamine on meie jaoks väga oluline, sest sellega väärtustame Eesti spordi suurkujusid, nende saavutusi ja panust meie spordilukku läbi aegade,“ sõnas spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja.

Martin Müürsepp - esimene eestlane NBAs, 7-kordne Eesti parim korvpallur (1996 ja 2000-2005), FIBA Europe League võitja ja finaali MVP (Most Valuable Player)

Eesti Spordi Kuulsuste Hall austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ja taustajõude. 2020. aastal valis komisjon kuulsuste halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast ning see on iga-aastaselt täienemas 2-4 Eesti spordiloo suurkujuga, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt 5 aastat.