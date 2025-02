OTSEBLOGI | Meistrite liiga põnevuslahingus kohtuvad Manchester City ja Madridi Real

City boss Pep Guardiola andis avakohtumise eel mõista, et nad lähevad ettevaatlikult mängima, sest tahavad kordusmatšile Santiago Bernabeule sõita olukorras, kus neil on veel edasipääsuvõimalus.

Reali juhendaja Carlo Ancelotti tunnistas, et City selle hooaja väga kõikuv mänguvorm on talle üllatuseks.

„Olen üllatunud, et City ei mängi Premier League’is oma tavapärasel tasemel. See, mida olen viimase kahe-kolme mängu jooksul näinud, on konkurentsitihe, nagu alati. Ma ei saa arvata, et nad pole tugevad, kuna neil on fantastilised mängijad,“ lausus kogenud itaallane.