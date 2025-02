Tuttav nägu: endine ilmateadustaja Ott Nool tuli Eesti meistriks

Võistkondlik turniir on EMV kavas alati üks lõbusamaid, kuna annab võimaluse sõpruskondadel koonduda ja panna muidu vägagi individuaalsel spordialal oma oskused tööle just ühise meeskonnana. Kuna kaalul on võistkonna edu, siis mängitakse pigem alalhoidlikumalt, kui individuaalsetel turniiridel.

Punkte hakati jagama vastavalt mängijate väljakukkumise järjekorrale ning oli selge, et mida kiiremini meeskond oma skoori avas, seda väiksem oli tõenäosus punktitabeli esikolmikusse jõuda. Juba turniiri keskfaasis oli alust arvata, et teistest omajagu hiljem skoori avanud Veteranid pretendeerivad kindlalt medalikohale. Viimaks tuli kuldmedal tuli hõbeda ees võimsa 20-punktilise edumaaga. Kalla lõpetas oma turniiri neljanda, Noole kolmanda ja Kangur 2. koha. Maksimumpunktid ehk oma alamturniiri esikoha tõi tiimile Silver Rooger, kes võttis mängu lühidalt kokku nii: „Ei hakka üldse salgama, et kaart jooksis täna 100% ja see ongi edu toonud.“