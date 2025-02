VIDEOBLOGI | Henry Sildarul tuli ootamatult võistelda isa saabastega, USA-st naasti kolme punktikohaga

Sildaru teenis Aspenis Big Airis 15., rennisõidus 17. ja pargisõidus 26. koha. Hooaja kokkuvõttes on Sildaru MK-sarjas rennisõidus 21., pargisõidus samuti 21. ning Big Airis 32. positsioonil. Kolme ala kokkuvõttes on ta 103 punktiga 31. Pargisõidus on Sildaru kogunud 37, rennisõidus 36 ja Big Airis 35 punkti.