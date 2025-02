Selgusid korvpallikoondise kandidaadid eelseisvateks EM-valikmängudeks

Delfi uuris korvpalliliidult, kui suur on Drelli liitumise tõenäosus. „Protsentuaalselt on väga raske öelda, aga meie koondise spordidirektor [Raido Roos] tegeleb sellega igapäevaselt. Hetkel ei ole Drelli kohta veel antud ei „jah“ ega „ei“ sõna. Meie oleme omalt poolt valmis esimesel võimalusel talle lennupiletid ostma. See on selline lähipäevade küsimus,“ vastas korvpalliliidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Eerik Parvits.