Pinged kasvavad Rootsi MM-ralli eel. Umeå lähedalt leiti kolm tapetud põhjapõtra

Tänavuse Rootsi MM-ralli eel on tekkinud suur vastuolu kohaliku saami kogukonna ning etapi korraldajate ja rallifännide vahel. Alles eelmisel nädalal esitas kohalik Ransi saami kogukond ralli pühapäevase kolme kiiruskatse kohta kaebuse ja nõuab nende ärajätmist. Kaebuse aluseks on asjaolu, et saamide kogukonna sõnul häirib võistlus põhjapõtrade karjatamist. Juhtumiga tegeleb nüüd Rootsi transpordiamet.