Miks andis Eesti meisterklubi põhiturniiri viimases voorus loobumiskaotuse? Teine samasugune otsus tähendaks disklahvi

Möödunud nädalavahetusel tõmmati Cronimet Balti liiga põhiturniirile joon alla. Tiitlikaitsja Selver x TalTech kohtus laupäeval võõrsil Võru Barrusega ja kaotas matši 1:3. Järgmisel päeval pidid nad kohtuma viimases mängus võõrsil Riia klubiga, kuid laupäeva õhtul tuli teade, et tallinlased on andnud loobumisvõidu.

„Selver x TalTechi võrkpalliklubi andis täna õhtul teada, et mitmete haigestumiste tõttu meeskond homme Lätti viimasele Cronimet liiga kohtumisele ei sõida ja annab seega Robežsardze/Riia vastu loobumiskaotuse,“ seisis vahetult enne südaööd Eesti võrkpalliliidu poolt saadetud pressiteates.

See tähendas, et tabelisse kirjutati Riia 3:0 võit. Selver x TalTechi jaoks see midagi ei muutnud, sest nemad ei saanud enam viimaselt kohalt tõusta, aga Riia kindlustas tänu saadud punktidele Võru Barruse ees kolmanda koha.