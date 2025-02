EMV lõppes Eesti pokkeri esipaari Kairit ja Imre Leiboldi triumfiga

Finaallauas hakkas aina edukamalt kulgema Eesti legendaarse pokkeripaari, Kuulsuste Halli liikmete Imre ja Kairit Leiboldi mäng, kes ühel hetkel saavutasid teiste mängijate ees juba märkimisväärse edumaa. Otsustav heitlus sõbrannadepaari Leanika Järve ja Sirli Nurm vastu kujunes siiski pea tunnipikkuseks. „Vahepeal jõudis isegi tekkida kahtluseraasuke, et võit libisebki käest,“ kommenteeris Kairit Leibold tagantjärele, kuid oli tulemuse üle väga rõõmus. „Aitäh sõpradele ja lauakaaslastele, kes selle üle 10 tunni kestnud turniiripäeva nii meeleolukaks tegid,“ lisas ta õnnelikul. Leiboldid teenisid võidu eest 4298 eurot , Järve ja Nurme saagiks jäi aga 2750 eurot .

Pokkeriga pikalt seotud Leibolditel on mõistagi tiitleid ka varasemast - Kairitile lisandus kolmas, Imrele aga neljas Eesti meistritiitel. Varasemalt on triumfeeritud peamiselt segamängudes ja nii on Holdemi formaadis mängitud Paaristurniiri meistritiitel senisele portfellile teretulnud lisa.