Heads-Up meister Herli Olop võidutses oma lemmikalal

Esimene „päris“ tiitel

Meistritiitel heads-up’is on miski, millest Olop on juba pikalt unistanud. Ta ütleb, et netipokkeris ja live’is erineb meistritiitli võitmine nagu öö ja päev ning usub, et netis võib võit tulla isegi pooljuhuslikult, samas kui live’is käib pidevalt tõsine mõttetöö. Seetõttu tegi käesolev saavutus Olopile iseäranis head meelt.