Ranel Käsi viib Tartusse esimese viie kaardi Omaha tiitli

Esimene meistritiitel live-pokkeris

Pihela oli püüdmas oma elu teist individuaalset meistritiitlit. Ühe oli ta varasemalt võitnud 2022. aastal ja ka toona võidutses mees just Omaha formaadis. Kaks tiitlit oli olemas ka Ranel Käsi arsenalis, ent mõlemad netipokkerist. Seega sai Käsi Pihela alistamisel nüüd oma elu esimese live-pokkeri meistritiitli omanikuks, tasuks 4580 eurot . Väga lähedal oli ta meistritiitlile ka möödunud aastal ja seda prestiižsel Põhiturniiril. Siis tuli tunnistada prantslase Yanis Sahli paremust ja leppida 2. kohaga. Toona teenitud 8355 eurot auhinnaraha on Käsi seni suurim live-turniiri rahavõit.

Pokkerit mängib 32-aastane Käsi juba gümnaasiumist saati. Turniiripokkeri kõrval on ta osav ka rahamängudes. „Nii sõpradega kui internetis rahamänge mängides on 5-kaardi Omaha kindlalt kavas,“ paljastab Käsi, kust tema vilumus pärineb.

Igapäevaselt on Käsi tegev hoopis ehitusvaldkonnas, tegeledes projektide eelarvestamisega. Seega pole matemaatiline mõtlemine, mida läheb vaja ka edukaks pokkerimänguks, talle kaugeltki võõras. Pokkeri jaoks tuleb aega leida pere ja töö kõrvalt. Et kõik suuremad festivalid ja turniirid toimuvad Tallinnas, pole Käsil tartlasena alati lihtne pokkeri harrastamiseks aega leida, kuid tutvudes mehe rahavõitude ajalooga Hendoni tabelis, on alust arvata, et seni on pealinna sõidud end ära tasunud.