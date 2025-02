Tuuli Tomingas haigestus EM-i järel rängalt. „Olen nõrk, aga võib-olla ei ole MM veel minu jaoks läbi“

„Suts Martellot tasus end igati ära. Kogusin ilusa tulemuse ja kuhjaga eneseusku. Võistlustejärgsel päeval olid plaanis rahulik suusatamine ja õhtul jõusaal. Mõlemas trennis tundsin end suurepäraselt, keha oli kerge ja jõusaalis rammu jagus. See päev läheb tõenäoliselt ajalukku kui minu hooaja 2024/2025 tippvormi päev,“ kirjeldas Tomingas Topauto laskesuusablogis, kuidas lootused ilusaks hooaja teiseks pooleks endast EM-il märku andsid, kuid sama kiirelt kustusid.

„Esmaspäev oli meil puhkepäev ja ma ärkasin pärast santi ööd kehva enesetundega. Öine pulss oli olnud erakordselt kõrge ja aimasin halvimat. Päeva peale keeras olemine eriti kehvaks ja kulminatsioon saabus järgmisel öösel ränga köha näol, mis ei lasknud mul sekunditki magada ja arvan, et sama juhtus minu kõrvaltoa naabritega. Olin korralikult haige,“ selgitas Tomingas.

Köhahood, külma- ja kuumalained tähendasid seda, et Tomingal tuli ligi nädal veeta haigevoodis isolatsioonis. See tähendab, et enne MM-i planeeritud vormi hoidmisest ja sellele viimase lihvi andmisest ei tulnud midagi välja.

„Kõva muti kombel püüdsin end tiiru vedada, kõige hullemal päeval tegin neli seeriat ja pakkisin seejärel relva kokku, sest ma lihtsalt ei jaksanud püssi käes hoida,“ ütles Tomingas. „Nii palju valu ja kurbust. Olin ju lõpuks tagasi oma parimas sõiduvormis, teadsin täpselt kõiki detaile, mida enne MM-i veel lihvida plaanisin, ja nendel on nüüd kriips peal.“

Siiski usub Tomingas, et kuna nüüdseks on haigus seljatatud ja jõud tuleb kehasse tasapisi tagasi, on MM-il veel kõik võimalik. Kuidas peale sunnitud treeningupaus ja läbi põetud haigus vormi on mõjutanud, selgub alles võistlusrajal.

„Tänaseks olen jalad alla saanud ja usk MM-i õnnestumisse on õrnalt tärkamas, võib-olla MM ei olegi minu jaoks veel läbi,“ ütles Tomingas. „MM-i startidega on nii, et neid vaatan päev korraga, hetkel ei julge ma küll midagi välja lubada. Fakt on see, et olen nõrk ja tõenäoliselt EM-i vormi enam minust välja ei pigista.“

Tomingas peaks Šveitsis Lenzerheides toimuvatel maailmameistrivõistlustel esimest korda startima sel reedel, kui kavas on 7,5 km naiste sprindivõistlus.

