OTSEBLOGI | Rootsi ralli: Evans lõpetas laupäeva liidrina, esinelik mahub 12,8 sekundi sisse

Rally2 sõitjate seas on reede järel liider Oliver Solberg, kellele järgnevad Roope Korhonen (+23,8), Robert Virves (+40,4) ja Georg Linnamäe (+45,9). Kuna Virves sõidab väljaspool punktiarvestust, on WRC2 lõikes poodiumil Linnamäe. WRC2 debütant Romet Jürgenson on seitsmes (+1.37,6).