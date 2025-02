Karol Metsa koduklubi kaotuseta seeria lõppes Saksamaa tippklubiga mängides

31-aastane kaitsja Karol Mets rääkis möödunud nädalal Delfile, et vigastuspaus on kujunenud oodatust pikemaks. „Polnud ise ka arvestanud, et selle põlve ravimisega võib nii kaua aega minna. Täna on seis selline, et läheb veel aega. Ma ausalt öeldes, et soovigi enam ühtegi prognoosi anda ega midagi lubada. Võtan päev korraga ja ravin. Nii paraku on,“ tunnistas Mets. Loe pikemalt siit.