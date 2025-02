Hyundai pealik: Monte Carlo ralli oli Thierry Neuville’ile äratuskellaks

DirtFish palus Abiteboulil Hyundai ja Neuville’i esitust hinnata. „Nägin, et auto on stabiilsemates tingimustes vägagi konkurentsis. See oli talve eel meie suur küsimärk,“ lausus prantslane. „Näen ka teatud erinevust lähenemistes. Thierryl on raske, aga olen täiesti kindel, et ta suudab seda kasutada äratuskellana järgmiseks ralliks.“