SUPER BOWL-i PÄEVIK | Eaglesi pöörane seljavõit, Mahomesi õuduste õhtu ja kuulsustest kubisenud reklaamid

Eesti aja järgi kell 23.30 | Kuna eelmisel aastal sai Super Bowli päeviku nimeline mammutkirjutis pigem lugejatelt kiita, siis võib selle vaikselt muuta traditsiooniks. On ka aeg. Ameerika jalgpall on vana maailma spordiruumis leidnud endale koha, sest Euroopas toimuvatele mängudele on virtuaalsetes piletijärjekordades üle miljoni inimese. Ulme. Ja omad juured on NFL alla ajanud ka Eestis.

Mingil kummalisel põhjusel on NFL paljudel eestlastest spordisõpradel hambus. Teate küll neid inimesi, kes pole elus ühtegi mängu näinud, aga kes teavad täpselt: „Ameerika jalgpall on täiesti mõttetu mäng, kus on ainult reklaamid ja midagi ei toimu. Üleüldse peaks selle ala nimi olema munakäsi.“ Aga eks inimestel on kalduvus tümitada asju, millest nad aru ei saa.

Kuid veidi on suhtumine ka muutunud. Paarkümmend aastat tagasi polnud minu tutvusringkonnas ühtegi inimest, kes sarnaselt minule vaadanuks NFL-i. Nüüd on pühapäeva õhtused matšid muutunud mitmete spordisõprade iganädalaseks osaks. Vaieldamatult parem meelelahutus kui maskis lauljate vaatamine. Tegelikult ka.

Ega kümme aastat tagasi ei kujutanud ette, et on olemas eesti keelne Ameerika jalgpalli podcast, inimesed ei mahu Super Bowli ööl Tallinna spordibaaridesse ära või Super Bowli on võimalik vaadata eesti keelsete kommentaaridega. Kuid siin me oleme!

23.45 | New Orleansi kohale sõitnud kuulsuste nimekiri on ülipikk alustades Jay-Z ja Lionel Messiga, lõpetades näitlejatest tõsifännide Bradley Cooperi ja Paul Ruddiga. Kuid üks mees trumpab nad kõik üle, sest Trump on ajaloos esimene staadionil Super Bowli vaatav ametis olev president.

„See oli üllatav, sest arvasin, et paljud presidendid on mängudel käinud. See on meie rahvale väga ikoonline päev,“ ütles matši eel Trump, kes seejärel rääkis FOX-ile pikalt ja laialt, kui häid asju ta on jõudnud teha. Ning kui kõva, usaldusväärne ja imeline mees on Elon Musk. Tõenäoliselt istus samal ajal kuskil Melania Trump, kes mõtles, et Donald võiks tedagi nii kirglikult armastada ja kiita.

