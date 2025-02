Konontšuk ja Treier tõusid koduklubides parimateks punktitoojateks

Bundesligas liiguvad põhihooaja kuus paremat otse veerandfinaali ning kohtadel seitse kuni kümme lõpetavad meeskonnad lähevad play-in turniirile. 19-st mängust 9 võitnud Oldenburg on hetkel 11. kohal ehk esimesena joone all.

Hispaania kõrgliigas kaotas Kristian Kullamäe koduklubi Bilbao võõrsil üsna kindlalt 74:89 Manresale. Vahetusest mängu sekkunud Eesti koondise mängujuht sai 11 minutiga kirja kaks punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/2) ja ühe korvisöödu. Bilbao on ACB-s 20 meeskonna seas seitsme võiduga 13. kohal, aga samas on liiga eelviimasel meeskonnal neist vaid üks võit vähem. Esmaspäeval platsile tulev Sander Raieste koduklubi Baskonia on üheksa õnnestumisega 11.