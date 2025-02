FIS-i kahevõistluse juht: Otepää MK ärajäämine olnuks katastroof, aga järgmise hooaja seis on hoopis positiivsem

Kui veel nädal enne Otepää kahevõistluse MK-etappi oli võistluste toimumine suure kahtluse all, siis lõpuks kõik laabus. Ilmataat keeras õhutemperatuuri miinuskraadide suunas, MK-etapi korraldajad suutsid abilistega Tehvandi suusakeskuse kenasti võistluskorda teha ning iga päev meelitas kohale tuhandeid pealtvaatajaid.

Nii sai ka FIS-i kõrge ametnik, norralane Lasse Ottesen juba reedel kergendatult hingata. „Otepää etapi ärajäämine olnuks sisuliselt katastroof. Kolmest etapist juba jäime ilma,“ lausus ta reede õhtul. Ottesen rääkis Delfile lähemalt, miks on MK-sarja kalender hõre, mis on plaanid tulevikuks, kuidas ta kommenteerib kahevõistluse murekohti ning mis seisus tema hinnangul spordiala hetkel on.