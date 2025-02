Mikkelsenil jäi Hyundai aastast mitu okast hinge: ma ei saanud neid rallisid, mida tegelikult sõita tahtsin

Norralane vaatab olukorda pikema vaatega, sest 2027. aastast tulevad rallisarjas uued tehnilised reeglid. „Kindlasti eelistaksin mängus püsimiseks osaleda WRC2-sarjas. Üks oluline asi on see, et 2027. aastal liituvad loodetavasti uued tootjad ning tekib rohkem sõitjakohti. Praegu on tõesti keeruline seis. Tahan aktiivselt sõita ning minu siht on 2027. aasta,“ lisas ta.