Kersti Kaljulaid treener Mehis Viru kritiseerinud sõnavõtust: EOK ülesanne on olla moraalselt selge

Kaljulaid nahutas reedel avalikult kergejõustikutreener Mehis Viru, kellel on kutse-eetika rikkumise eest tähtajatu treeneritöökeeld, aga kes sellest hoolimata vähem või rohkem kaude jätkab Karmen Bruusi juhendamist. Kaljulaid ütles pühapäeval Eesti ajakirjanikele, et tegu oli puhtalt moraalse seisukohavõtuga.

„Minu arvates on EOK ülesanne olla ka moraalselt selge – mis on meie vaade asjale. Kui Heiki Nabi sai [dopingu]süüdistuse ja ta oli veendunud oma süütuses, mida ta tõenäoliselt oligi, siis ta ei läinud kuhugi Venemaale või Kasahstani võistlema, kuhu ta oleks peale saanud, ja öelnud: „Sest ma olen puhas poiss.“ Ta pidas reeglitest kinni. Samamoodi meie karistuse all olnud suusatajad ei läinud keelu ajal kohalikele maratonidele rajale sõitma. Nemadki võiksid öelda, et see pole ühegi seadusega keelatud,“ tõi ta näiteid.