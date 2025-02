Tartu Ülikool sõlmis testimisel olnud leegionäriga lepingu

„Karolise puhul saime üsna kiiresti selgeks, et tegemist on aruka mängumehega, kes võiks meeskonda ja joonisesse hästi sobida. Tema mänguvormi viimisega on veel tegemist, aga usun, et hooaja otsustavas faasis on temast kogu meeskonnale palju kasu,“ sõnas Tartu meeskonna peatreener Aivar Kuusmaa pressiteates.