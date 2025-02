DELFI OTEPÄÄL | Kristjan Ilves läheb suusarajale endast kõike andma. „Kui kolakas tuleb, siis tuleb“

Ilves, kes kogu senise hooaja otsinud hüppemäel õiget vormi, ei saanud ka täna asju soovitud kujul klappima. Eestlane hüppas 91 meetrit ja kogus 116,6 punkti. 102 meetrit hüpanud liider Jarl Magnus Riiberile kaotab ta kell 15.10 algava 7,5 km suusasõidu eel 56 sekundit.

Eestlane märkis ajakirjanikega vesteldes taas, et hüppemäel jääb äratõukel millestki vajaka. „Ma võin hoovõtul muutusi teha, teengi neid, aga peale otsa on ikka tunne, et hüppad tühja, nagu oleks 3 meetrit taganttuult otsas. Ei tunne, et viskaks mäe pealt. Saab huvitav olema, kui selle tunde ükskord jälle kätte saan,“ kommenteeris Ilves.

„Ju on midagi kehasse sisse kodeeritud, et isegi suure tahtmise juures ei oska muuta,“ lisas ta. „Kui hüpetel on hea flow ja kõik õnnestub, võid piltlikult öeldes tagurpidi ka hüpata. Praegu on aga mingi liigutus sisse jäänud kehasse.“

Kui hüpetel on Ilves hädas, siis suusavorm on ta see-eest elu parim. Kas hea sõiduvorm on kuidagi hüpetele mõjunud? „Mingil määral võib see tõsi olla,“ arutles Ilves. „Kui oleksid mõlemad pooled läinud kehvemaks, oleks seis väga kurb. Hüppemäel otsustatakse aga medalimäng ära ja sinna ma hetkel ei kuulu. Ainult peas pole asi kindlasti kinni. Pole nii, et mul pole tahtmist, kogu aeg toimetan, aga kehas on midagi valesti.“

Hüppevõistlustele tagasi vaadates nentis Ilves, et nii pikaajalist mõõna tal hüppemäel ei meenugi. „Suusahüpetes on kogu aeg seda, et kõik ei jookse ideaalselt. Nii suurt teadmatust ei mäletagi,“ mõtiskles ta. „Muidu on ikka nii, et ühel mäel võib olla raske, aga praegu on nii läbivalt.“

Kompaktvõistluse 7,5 km suusasõidus on oodata kõva andmist, kus ees hakkavad kõik kohe kõvasti suruma. Ilves sõnas, et tema esimene eesmärk on temast kuue sekundi kaugusel olev norralane Jens Luraas Oftebro kinni püüda.