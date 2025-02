Selver x TalTech lõpetas põhiturniiri loobumiskaotusega, selgusid veerandfinaalide paarid

Nimelt teatas Selver x TalTech, et mitmete haigestumiste tõttu ei sõida meeskond pühapäeval Lätti viimasele Cronimet liiga kohtumisele ja annab Riia Robežsardze vastu loobumiskaotuse.

Põhiturniiri võitnud Tartu Bigbank pääses otse poolfinaali, veerandfinaalides kohtuvad omavahel 2. vs 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht. Veerandfinaalid peetakse kahe võiduni, kusjuures esimene ja vajadusel kolmas mäng peetakse pärast põhiturniiri tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodus. Veerandfinaalidega tehakse algust järgmisel nädalal.