VIDEO | Katkised kõrvakiled, pisarad ja nokdaunid! Briti poksitäht rõõmustas kodulinna „viimase tantsuga“

Chisora jaoks oli tegemist profikarjääri 49. matšiga, millest ta on võitnud 36. Pärast Wallini alistamist rääkis Chisora, et oma 50. matši kavatseb ta pidada Saudi Araabias ja suure tõenäosusega jääb see ka viimaseks. Wallini arvel on nüüd 27 võitu ja kolm kaotust.