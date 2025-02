Tamm tegi Sloveenias taas skoori, Sorga jäi väidetavalt töötuks

57. minutil jõudsid külalised viigini. Marko Brest andis vasakult äärelt värava peale kerinud tsenderduse ning Tamm suunas palli viiekastijoonelt kukkumise pealt jalaga võrku. Olimpia sõitis Ljubjlanasse tagasi kolme punktiga, sest 74. minutil lõi Raul Florucz seisuks 2:1 ning see jäi ka kohtumise viimaseks tabamuseks.

20. vooru järel on valitseb tšempion Olimpia 45 punktiga Sloveenia meistriliiga liider, nende lähim jälitaja on kuue punkti kaugusel olev Maribor. Uuel nädalal kohtub Olimpija konverentsiliiga 1/16-finaali avamängus Bosnia meistri Banja Luka Boraciga, sealjuures koosseisu on registreeritud ka Tamm.