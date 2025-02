DELFI OTEPÄÄL | Kristjan Ilvese suuskade eest hoolitseb Norra puusepp, kes läbib aastas kuni 3000 suusakilomeetrit

Hooldemees pole mingi lihtne amet. Sportlasetaust on praktiliselt vältimatu, sest aastas tuleb suusakilomeetreid läbida tunduvalt rohkem, kui nendel, kelle suuski hooldatakse. Samuti tinglikult Norra koondisse kuuluva Kristjan Ilvese suuskade eest vastutab endine laskesuusataja Tore Loren. Igal hooldemehel on suusahooaja välisel ajal ka tavatöö. Tore on näiteks puusepp.