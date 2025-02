DELFI OTEPÄÄL | Suusarajal võimsa tõusu teinud Kristjan Ilves: nii hull sõit, et pea käib ringi!

Enamus suusasõidust soomlase Ilkka Herola tuules rüganud Ilves sai suurema pundi kätte viimase ringi alguseks. Liidrid Vinzenz Geiger ja Jarl-Magnus Riiber olid algusest peale pikalt eest ära. Pundis, milles Ilves lõpetas, jaotati lõpuks kohad kolmandast 13-ndani.

„Tean, et ei näidanud eile suusarajal oma taset. Hindasin oma võimeid üle ja üritasin igale sprindile järgi minna, tõmbasin jala täis. Täna lubasin endale, et mingeid rumalusi ei tee, vaid sõidan targalt ja tuli välja ka!“ rõõmustas Ilves Eesti ajakirjanike ette jõudes.

„Kuigi vaatasin, et punt jääbki kättesaamatuks. Ma pole vist kunagi esimest ringi nii kiirelt alustanud, kõik tõusud panin sprintides. Esimese ringi lõpus oli ka kolmas koht haardeulatuses. Siiamaani käib pea ringi. Nii hull sõit oli!“

Herolaga kahekesi koos sõites ei võtnud Ilves kunagi vedaja rolli, vaid lasi põhjanaabril raskema töö ära teha. „Oleks ju võinud mööda minna ja aidata, aga kasutasin teda nii palju ära kui võimalik, et ise puhata. Teadsin, et kui lõpus mingiks asjaks läheb, on jalga vaja.“

„Viimasel ringil sain igal tõusul paarist mehest mööda, noppides mehi ühekaupa. Täna saan öelda, et olin vigadest õppinud ja tegin targa sõidu,“ lisas ta.

Niisuguse suusasõidu järel kahetseb Ilves veel eriti, et on oma hüppevormiga sedavõrd kehvas kohas. „Närvi ajab, et hüppevorm selline on. Suusavorm lubaks praegu kõigiga võidelda,“ sõnas ta.

Homsele kompaktvõistlusele läheb Ilves tänase pisut positiivsema fooni pealt hea tujuga vastu, kuigi endalt hüppemäel midagi suurt ei oota: „Kui eilne oli õnnetus ja panin mõlema asjaga puusse, siis täna tuli üks kahest välja. Aga ütlen ausalt, ma ei lähe hüppemäele nii, et ma seda võistlust ootaks. Tean, et ükskõik, mida ma teen, on lõpptulemus ikka sama. Mingit erutust mäel ei teki. Oluline on, et ma seal hüppemäel millegagi tegeleksin, näitaksin mingit muutust. Olgu kasvõi 80 meetrit, aga mingi muutus - see on ka parem variant kui keskpärane hüpe.“