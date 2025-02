Karol Metsa osalemine märtsikuistes koondisemängudes on ohus

Eesti koondise kaptenile Karol Metsale teeb liiga nii-öelda hüppaja põlv, millele ta tegi viga 19. novembril Trnavas peetud Rahvuste liiga matšis Slovakkiaga. Kui algsete prognooside kohaselt loodeti Metsa koduklubi St. Pauli värvides väljakul näha uue aasta alguses, siis nüüd on vigastuspaus veninud ligemale kolme kuu pikkuseks. Selle aja jooksul on Metsal tulnud vahele jätta 10 Saksamaa Bundesliga kohtumist.

Mets sõnas telefonitsi Delfile, et tema taastusravi pole kulgenud oodatud rada pidi. Mitmeid vigu on sel perioodil teinud nii tema ise kui ka klubi. Nüüd on asjad liikumas viimaks paremuse suunas, kuigi täieliku kindlusega ei oska mängija jätkuvalt öelda kuupäeva, millal teda taas koduklubi särgis platsil näha saab.