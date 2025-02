DELFI OTEPÄÄL | Suur spordifänn Tõnis Niinemets perega Tehvandi hüppemäel: telepilt on väga petlik

Niinemetsa ja tema abikaasa Liisi peres kasvavad kaks last, 2013. aastal sündinud tütar ja 2015. aastal sündinud poeg. Otepää kahevõistluse MK-etapil on nad esimest korda ning kavatsevad kaasa teha täisprogrammi reedest pühapäevani.

„Eesmärk on, et lapsed sellist üritust näeksid. Neile väga meeldib suurvõistlusi ja ka koondise mänge vaatamas käia,“ rääkis Niinemets Delfile Tehvandi hüppemäe juures, kus ta võsukesed Ilveselt fännipilti noolisid.

„Minu vanemad vedasid mind murdmaasuusatamise hiilgeaegadel siia MK-etappidele. Igal aastal käisime. See oli täiesti tavapärane asi. Sellest on mul tänaseni väga head mälestused. Nüüd on mul võimalus sama emotsiooni pakkuda oma lastele.“

Kuidas siis on suusahüppeid esimest korda kohapealt vaadata? „Telekas on väga petlik. Nii nagu jalgpallistaadion tundub telekast väiksem, tundub ka see mägi ja õhulend väiksem, kui ta tegelikult on. See melu siin on ikka hoopis teistugune,“ ahhetas Tõnis.

Kas lapsed peavad külmale vastu? „Nad peavad end lihtsalt liigutama! Täpselt sama käib täiskasvanute kohta. Ilm on ju tegelikult hea. Kui tahta mitte-talispordiilma, tuleb minna pealinna.“

Otepää MK korraldusele oli Niinemetsal ainult kiidusõnu jagada. Pealtvaataja vaatest polevat millegi üle nuriseda. „Eestis on meil üldse võistluste korraldamisega väga hästi. Kuigi meil ei sünni igal aastal maailma sporditippe, siis maailma tippude tasemel võistlusi korraldada oskame me küll. Eesti puhul meeldib mulle see, et kõik on käe-jala juures. Inimesed naudivad, kui suurvõistlus neile koju kätte tuuakse. Nii harva kui need siia tulevad, tuleb sellest maksimum võtta,“ sõnas Niinemets.

Publiku tuju ei näi morjendavat ka Kristjan Ilvese praegune kehv hüppevorm. „Kõige rohkem võtab see tuju alla Ilvesel endal. Kindlasti tahaks ta pakkuda kodupubliku ees sarnast tulemust nagu eelmise aastal. Aga võistlus on sellegipoolest nauditav,“ ütles Tõnis.

„Kui ma lähen jalgpallikoondise mängule, siis ei tee ma seda ainult enda koondise pärast. Tihtipeale minnakse vaatama kõiki, kes kohal on. Loodan, et Ilves saab sellest mõõnast üle. Seda lahedam on näha, et vähemalt sõidurajal on ta tugev.“

