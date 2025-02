Allar Hint: Leius tegi endast ka peale karjääri kõik, et Eesti tennis läheks suuremaks

„Tema tulemused räägivad ühe poole tema tähtsusest, kuid ta oli karismaatiline tegelane läbi kogu elu, jäädes ka peale mängijakarjääri sada protsenti tennise juurde. Ta teadis igat tulemust, igat mängu, uuris ja tundis huvi kõikide mängijate vastu alates Anett Kontaveidist kuni meie noormängijateni. Huvitus ja muretses tennise pärast ning tegi kõik selle jaoks, et mängijad läheksid paremaks ja kogu Eesti tennis suuremaks,“ meenutas Hint eile 83-aastaselt lahkunud tenniselegendi.

Leiuse mängijakarjäär jäi sügavasse Nõukogude aega, mistõttu ei saanud me kunagi tema tegelikest võimetest täit sotti. Oma roll selles oli reisipiirangutel, kuid isegi turniiridel, kuhu ta pääses, ei sõltunud kõik alati temast. 1965. aasta Prantsusmaa lahtistel jõudis ta veerandfinaali, kus pidi Moskva käsul andma lõuna-aafriklasele Cliff Drysdale’ile loobumisvõidu. Sedasi protestis Nõukogude Liit LAV-is valitseva apartheidi vastu.

„Ajajärk, kuhu ta mängima sattus, rääkis tema vastu. Kui panna tema tase tänasesse päeva, oli ta kindlasti üks tippmängijatest. Raske on numbriliselt öelda, kus ta edetabelis oleks paiknenud, aga kindlasti oli ta suure slämmi tasemel mängija, kes heal päeval üritanuks tiitli eest mängida,“ arvas Hint.

Leiuse nimi on suure slämmi võitjate nimistus siiski kirjas, sest ta võitis 1951. aastal Wimbledoni noorteturniiri.

Samas intervjuus hindas ta ise, et võinuks oma tasemelt olla maailma edetabelis (kuigi seda hakati pidama alles 1973. aastal) esimese kahekümne hulgas.

„Oma parematel aastatel 1964–1965 ja 1968–1969 olin tasemelt arvatavasti maailma esikahekümne hulgas. Ülejäänud ajal tiirlesin seal 40. koha ümber. Kõik on muidugi suhteline. Kui kõrgelt näiteks hinnata tollaseid liidu meistrivõistlusi, on see ATP või ATP Challengeri tase,“ mõtiskles ta.