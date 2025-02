Skandaalne värav viis Manchester Unitedi FA Cupil järgmisse ringi

United alistas reede õhtul Old Traffordil Ruud van Nistelrooy juhendatava Leicester City 2:1.

Külalised pääsesid avapoolaja lõpus Bobby De Cordova-Reidi väravast juhtima, ent viimase 25 minutiga pööras United mängu enda kasuks. Esmalt tõi Joshua Zirkzee tabamus 68. minutil tabloole viigi ja kolmandal üleminutil lõi Harry Maguire peaga võiduvärava.

Videokorduse põhjal on näha, et Maguire oli Bruno Fernandesi antud karistuslöögi hetkel suluseisus, kuid kohtunikud jätsid selle fikseerimata. Kuna FA Cupi nii varajases staadiumis pole kohtunikel abiks ka videkohtunikke, aitaski vastuoluline värav Unitedi järgmisse ringi.

„Me oleme täiesti löödud,“ tunnistas Van Nistelrooy valusa kaotuse järel. „Kui sa valmistud selleks mänguks terve nädala, reageerid valusale Evertoni kaotusele ja teed sellise esituse, kuid mängu saatus otsustatakse selge ja ilmse veaga, on see sellisel tasemel vastuvõetamatu ja mõeldamatu. See pole see, mida meie meeskond on ära teeninud.“

Ka ITVi eksperdid nõustusid Hollandi treeneri kriitikaga. Inglismaa ekskoondislane Ian Wright sõnas: „Kui vaadata, kui kaugel suluseisus ta [Maguire] on, siis see ei vaja VAR-i. See on tõesti halb otsus. See mõjutab ka tema [Van Nistelrooy] tulevikku peatreenerina, sest see on veel üks mäng, mis läheb kirja kaotusena.“

Iirimaa endine vutikuulsus Roy Keane nimetas otsust „šokeerivaks.“ „Vahel kritiseeritakse suurklubisid, et otsused langevad nende kasuks ja see siin on suurepärane näide sellest. See on lihtsalt nii halb otsus,“ märkis ManUtdi eksjalgpallur.

