OTSEBLOGI | Mida suudab Kristjan Ilves Otepää MK teisel võistluspäeval?

Ilves oma hüppega mõistagi rahule ei jäänud. „Hetkeseisus ei muutu asjad üleöö. Ma loomulikult üritasin, meil oli kindel plaan. Pärast vaatan üle, kui lähedal plaanile olin,“ märkis ta oma hüppe kohta ja lisas praeguse hüppevormi osas: „Kokkuvõttes on kurb, et üldse ei luba. Ma võin teha ükskõik mida, aga lõpptulemus on sama.“