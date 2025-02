VIDEO | Saimon Sutt Keila Coolbeti kaotuse järel: asjad ei ole hästi

„Ei ole asjad hästi,“ tunnistas Keila mängumees Saimon Sutt kindla kaotuse järel. „Palli käsitlejad on vahest vähe ebakindlad, oleme saanud palju mänge kotti, see süveneb ja süveneb...“

„Kõik olid haiged ja vigased, ei ole saanud korralikult trenni ka teha,“ analüüsis Sutt. „Ei taha vabandusi tuua, aga see on reaalsus.“

Sutt andis mõista, et nad ootavad juba koondisepausi, et saaks korralikult trenni teha ja hooaja lõpuks valmistuma hakata. Enne seda loodetakse aga karikasarjas võimalikult kaugele jõuda. „Tartu on kõva sats, aga me ei lähe sinna loivama.“