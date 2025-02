Üllatusmees pääseb autoralli MMil starti Rally1 masinaga

34-aastane Suarez on viimased paar aastat võistelnud Hispaania rallisarjas. 2010. aastate alguses üritas ta autoralli MM-sarja murda läbi juunioride klassi, kuid see ei õnnestunud, kirjutab Rallit.fi .

Kanaari saarte rallit on peetud alates 1977. aastast ning see on pikalt kuulunud Euroopa meistrivõistluste sarja, kuid 2025. aastal on see MM-kalendris.