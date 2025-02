OTSE DELFI TV-s | Rapla Utilitas võõrustab põhimõttelises lahingus Pärnu Sadamat

Viimasel kümnendil on Rapla ja Pärnu mõõduvõtud muutunud üsna põhimõttelisteks, sest sageli on üks teise nina alt võtnud meistriliiga medalid. Tänavu jahivad mõlemad kohta Eesti-Läti liiga veerandfinaalis: Pärnu jagab 11 võidu seitsmendat-kaheksandat kohta, Kümne võiduga Rapla on nende kannul kümnes.

Hooaja esimeses omavahelises mängu jõi Pärnu peale napilt 80:78. „Pärnu on Kristjan Evarti käe all olles saanud uue hingamise. Proovime erinevate kaitseformatsioonidega nende hoogu pidurdada. Loodame, et kodupubliku toel suudame võidu Rapla jätta,“ kommenteeris Rapla peatreener Brett Nõmm. Laupäevase mängu pääsmed on saadaval Piletitaskus.