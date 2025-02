TÄNA DELFI TV-s | Rapla Utilitas võõrustab lähirivaalide mängus Pärnu Sadamat

Mõlemad klubid heitlevad play-offi pääsu nimel. Pärnu jagab hetkel 11 võidu ja 11 kaotusega koos Liepajaga 7.-8. kohta, Rapla (10-12) on nende kannul 10. kohal.

„Pärnu on Kristjan Evarti käe all olles saanud uue hingamise. Proovime erinevate kaitseformatsioonidega nende hoogu pidurdada. Loodame, et kodupubliku toel suudame võidu Rapla jätta,“ kommenteeris Rapla peatreener Brett Nõmm.