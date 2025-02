DELFI OTEPÄÄL | Kristjan Ilvese isa Andrus: tean, et ta on üks maailma parimaid hüppajaid. Tema hüpe tuleb kindlasti tagasi

Reedel on Otepääl kavas ühisstardist sõiduga alanud MK-etapp. 10 km suusasõidu järel on Ilves 19. kohal. Kaotust sakslasest liider Vinzenz Geigerile on 17,1 sekundit. Hüppemäel tähendab see umbes 4 punkti ehk 2,5 meetrit.

„Praegu on normaalne seis, vahe pole suur,“ hindas Andrus Ilves suusasõidu järel Kristjani olukorda. „Ta ütles ise ka, et kaks esimest ringi nähtud vaev oli täiesti null. Grupiefekt on niivõrd suur, et laskumistega sõidetakse lihtsalt tagant mööda. Taktikaliselt oleks ta võinud rahulikult võtta, aga kadunud pole midagi, sest vahe on ikkagi väike. Loodame, et mäel asjad õnnestuvad. Antud formaadis loeb ikkagi hüppevõistlus.“